Sportitalia ha intervistato Juan Manuel, uno dei primissimi allenatori di Matiasin Argentina. Ecco le sue parole sul talento argentino, ora in prestito al: "Abbiamo sempre avuto la sensazione che potesse diventare un professionista e guadagnarsi da vivere con il calcio. Non so se avrei detto che sarebbe arrivato allao in altri grandi club a livello mondiale, ma aveva tutto per essere un calciatore professionista. Era molto abile tecnicamente, molto coordinato. Li dribblava tutti molto facilmente. Penso che in questi mesi abbia dimostrato di avere tutto per essere un top player, serviva avere continuità a livello di minutaggio per poterlo mostrare. Futuro? Se sarà alla Juventus o no, non lo so... Quello che spero è che sia il massimo per lui perché se lo merita".