Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, all'ingresso in Lega Calcio, dove si svolgerà l'assemblea, ha parlato del possibile ritorno di Soulé alla Juve: "No, la Juventus ancora non lo ha richiesto. Il nostro direttore ha comunque manifestato una grande apertura a ragionare qualora ci fosse questo tipo di richiesta." Stirpe ha poi aggiunto a Tmw: "il giocatore è di proprietà della Juventus e conterà quello che pensano i bianconeri e quello che pensa il calciatore".