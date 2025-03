Soulé, ora la Roma se lo gode. La cura Ranieri ha funzionato

Getty Images

La Roma punta con decisione su Matias Soulé, il giovane talento argentino che sta attraversando un momento di grande crescita e che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa verso l'Europa. Il tecnico giallorosso, Ranieri, ha messo in evidenza le qualità del giocatore, considerandolo uno degli elementi centrali per il futuro della squadra. Soulé sta dimostrando di essere sempre più decisivo, con giocate che stanno facendo la differenza nelle ultime partite.La sfida contro l'Empoli, in programma al Castellani, ha rappresentato una nuova opportunità pienamente sfruttata dal giovane argentino,. Dopo il convincente contributo contro il Parma, Soulé si è ripetuto anche alla ComputerGross Arena, con un'altra perla valsa il goal dello 0-1.

Ranieri, che ha scelto di adottare un ampio turnover per garantire freschezza alla squadra, ha trovato finalmente l'equilibrio che i suoi predecessori, De Rossi e Juric, avevano faticato a raggiungere. Grazie a questa nuova impostazione, tutti i giocatori si sentono coinvolti e determinanti nel progetto giallorosso, e Soulé, con il suo talento in rapida ascesa, ha tutte le carte in regola per diventare una delle figure più importanti nel finale di stagione. L’obiettivo è chiaro per l’argentino: continuare a stupire, contribuire alla risalita in classifica della Roma e puntare con determinazione all’Europa.