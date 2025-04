Soulè non si ferma più: altra magia contro il Verona

Getty Images

Matías Soulé sembra essersi definitivamente sbloccato e sta rispondendo alla grande alla fiducia riposta in lui. L’ex talento della Juventus, ora chiamato a sostituire l’infortunato Paulo Dybala, sta vivendo un momento di forma straordinario e sta dimostrando di poter reggere il peso della responsabilità.Dopo il gol decisivo nel sentitissimo derby contro la Roma, Soulé ha confermato il suo ottimo momento anche nella gara di questa sera contro il Verona. Con una giocata delle sue – fatta di tecnica, velocità e imprevedibilità – ha messo Shomurodov in condizione di sbloccare il risultato con un delizioso scavetto. Un’azione che ha esaltato le sue qualità e che ha confermato il suo impatto sempre più decisivo sulla squadra.

L’argentino sta crescendo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale: si muove con personalità, cerca il pallone, prende iniziative e si carica la squadra sulle spalle nei momenti chiave. La sua esplosione, arrivata nel momento in cui mancava un leader offensivo come Dybala, è un segnale forte per il presente e per il futuro.Soulé non è più solo una promessa: ora è una certezza.