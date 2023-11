#SelecciónMayor Lista de convocados para las próximas dos fechas de las #EliminatoriasSudamericanas



https://t.co/9DME3zk5FR pic.twitter.com/LrZVKu1WaG —

Non è ancora arrivato il momento per Matiasdi giocarsi le sue chance con la, che ha detto di preferire a quella italiana per via delle sue radici. Nonostante la pre-convocazione, infatti, il CT Lionel Scaloni ha deciso di non puntare per il momento sul gioiello di proprietà della, in vista delle prossime sfide contro Uruguay e Brasile. Di nuovo in lista, invece, gli ex bianconeri Paulo Dybala, Angel Di Maria e Leandro Paredes. Qui sotto l'elenco completo dei convocati.