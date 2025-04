Soulé, altro goal con la Roma: Nico Gonzalez non regge il confronto

Getty Images

Soulé-Roma, i numeri della stagione

Un altro goal per Matias Soulé , il secondo nelle ultime tre partite (in cui ha anche servito un assist). E questo può essere pesantissimo per la sua, per quanto il match contro l'Inter non sia ancora finito nel momento in cui scriviamo.A prescindere dal risultato che maturerà a San Siro, il giovane argentino sembra essersi definitivamente sbloccato: con quella di oggi sono cinque le sue reti stagionali, con due passaggi decisivi, in 35 presenze complessive e oltre 1.900 minuti passati in campo con la maglia giallorossa.

Soulé e Nico Gonzalez a confronto

Da quanto non segna Nico Gonzalez

Niente male, a conti fatti, per un giovane alla prima vera esperienza da protagonista tra i "grandi", in una squadra ambiziosa che, dopo un inizio di stagione molto difficile con un periodo non breve vissuto addirittura in zona retrocessione, può essere ormai considerata a tutti gli effetti tra quelle in corsa per un posto in Champions League, o comunque in una coppa europea.E a far riflettere in casa Juventus , dove Soulé è stato sacrificato la scorsa estate insieme a Dean Huijsen per ragioni di bilancio, è anche il confronto con il giocatore che ricopre il suo stesso ruolo nello scacchiere tattico o, quantomeno, che dovrebbe offrire il suo stesso contributo alla squadra: stiamo parlando di, molto più esperto e "navigato" avendo anche cinque anni in più del connazionale, che però ad oggi in bianconero è fermo a quota tre goal e quattro assist in 1.870 minuti, dopo essere stato anche fermato da diversi problemi fisici.L'argentino della Juventus, tra l'altro, non segna dal dicembre scorso, dalla sfida di campionato contro il Monza che proprio oggi sarà ospite all'Allianz Stadium per la 34^ giornata di Serie A. Nel confronto tra connazionali, insomma, vince Matias. A meno che Nico non decida di "svegliarsi" questa sera, per lanciare un messaggio a tutto il mondo bianconero e, indirettamente, anche a Soulé…





