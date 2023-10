La nuova stella del Frosinone Matias Soulè, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida vinta contro il Verona, dove ha parlato anche del suo momento.- 'È stata un'emozione incredibile. Ringrazio tutti i tifosi. Il coro l’ho sentito ed era bellissimo. Ho preso due pali e volevo fare gol. Ero contentissimo per la rete. Il mister scherzando mi ha detto che non avevo fatto niente'.- 'Sì, ovviamente mi ispiro a Messi. Mi piace perché è argentino come me. Mi piaceva anche Hazard quando giocava al Chelsea oppure Neymar al Barça. Io provo sempre il dribbling poi se ho lo spazio provo a mettere palloni filtranti per permettere ai compagni di far gol'.- 'Mi trovo molto bene. Prima di venire qua ho sentito il mister e il direttore. Anche contro la Roma abbiamo giocato un buon primo tempo loro poi hanno trovato due gol. Proviamo sempre a giocare e mi muovo sempre senza dare mai riferimenti. Sono davvero contento. Senza i miei compagni non posso fare nulla'.