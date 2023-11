Matias Soulé si racconta. Il talento della Juventus, al momento in prestito al Frosinone, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta che uscirà sabato mattina, ma si è anche prestato a un gioco, rispondendo a brevi domande. Eccole:Soprannome?"Flaco. O alcuni mi chiamo El Pelu, perché prima avevo i capelli lunghi.Scuola?Bene, ma devo ancora finirla.Una parola per il Matias calciatore?Fantasia.E fuori dal campo?Irrequieto.Più italiano o argentino in campo?Argentino.Asado o pasta?Asado. Tutta la vita.Gol di testa o tiro a giro da fuori area?Tiro a giro.Idolo?Messi.Il giocatore più forte con cui hai giocato?El Fideo Di Maria.Compagno da tenere d'occhio a Frosinone?Enzo Barrenechea. Poi Reinier, Kaio Jorge, Harroui e Ciccio Gelli.Vacanza, destinazione dei sogni?Vorrei andare a Rio de Janeiro.Tre cose da portare su un'isola deserta?Un pallone, carne e qualche ragazza.Pregio?Ambizione.Difetto?Impazienza.Hobby fuori dal lavoro?Playstation.Se fossi un animale saresti...Un leone".