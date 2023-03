Dalle parti di Vinovo qualcuno avrà preparato la legna, che è poi diventata brace, che ha prodotto quel calore necessario per cuocere lentamente la carne e dare forma ad una tradizione argentina: l’asado. Dalle parti di Vinovo si sarà festeggiato, nello specifico a casache contro laha trovato il primo gol in Serie A.Prima l’abbraccio dello Stadium, poi l’abbraccio di Mati a Enzo,. La prima esultanza in Serie A è uno scarico di tensione, una gioia che esplode dentro e non fa rumore, che si scioglie nello. Due famiglie argentine che si sono unite dalle parti di Vinovo con due ragazzi che inseguono il sogno e che, oggi, festeggiano la promozione di Barrenechea in prima squadra e soprattutto il gol di Soulé. Come dicevamo, un cerchio che si chiude, ma che è un punto di partenza e non un arrivo.Freschezza, testa giusta, qualità. Mai una parola fuori posto, sempre l’atteggiamento giusto.