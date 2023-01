Juan Martin, giocatore del Settimo, ha raccontato il bel rapporto di amicizia che lo lega a Matiasai microfoni de La Stampa, ammettendo anche di tifare. Ecco le sue parole: "Con Matias ci siamo conosciuti nel settore giovanile del: lui aveva 12 anni, io 13. Abbiamo condiviso un appartamento per diverse stagioni, andavamo insieme a scuola e frequentavano lo stesso istituto. Non conto neppure le ore che abbiamo giocato insieme ai videogame, senza contare le partitelle a pallone. Per me è come un fratello, anche perché l’anno scorso è stato lui che ha voluto che venissi in Italia. Ha sempre avuto fiducia in me e mi ha spinto a migliorarmi in continuazione. Quando sono arrivato mi ha ospitato per otto mesi, poi mi sono trasferito a Settimo ma il legame non si è interrotto. Lo sento ogni settimana. Domenica sera ero allo Stadium e quando può lui viene a vedermi giocare a. Quando ci incontriamo è una festa".