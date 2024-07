Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus,ha parlato anche di Matias, in attesa di definire il suo futuro dopo la prima offerta che la Roma ha presentato ai bianconeri , intorno ai 25 milioni di euro. Ecco il suo commento sul giovane attaccante argentino, sul quale è attivo anche il Leicester: "Oggi fa parte del gruppo, si sta allenando molto bene, come ha detto il direttore niente da aggiungere, è un giocatore dellae si sta allenando molto bene".