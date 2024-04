Se dovesse arrivare una proposta da 40 milioni, a quel punto la Juventus valuterebbe una cessione di Matias Soulé. Dopo le voci rimbalzate in Argentina, anche qui le sensazioni sono molto simili.



Non credo però alle mezze misure: o vendi il giocatore, oppure lo tieni e gli dai fiducia. Per il presente e per il futuro.



Si parla spesso di sondaggi, dall'Inghilterra o dalla Spagna. Lo abbiamo visto tutti, però: nonostante sia in difficoltà - come tutto il contesto - è un giocatore di livello. E può fare la differenza, in attesa dell'ulteriore salto di qualità. Se però dovessero presentarsi con una super offerta, la mano sul fuoco sulla permanenza è impossibile da mettere.



