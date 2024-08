Nel corso di un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport,ha svelato un retroscena di mercato risalente allo scorso mercato di gennaio, ovvero quando il giocatore stava ancora vestendo la maglia del Frosinone: "L'addio alla? Un tasto un po’ dolente, soprattutto per i primi mesi del 2024. Perché non pensavo di lasciare la Juve, anzi, ero concentrato a giocare bene con il Frosinone per meritarmi una maglia. Invece poi a gennaio vengo a sapere che mi stavano cedendo a un club arabo, ma io non avevo alcuna intenzione di andarci anche se ormai mi era chiaro quale sarebbe stato il mio futuro. Ne sono rimasto deluso perché pensavo di poter giocare per la Juve, ma poi me ne sono fatto una ragione".