Juve, le parole di Soulè sul futuro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Frosinone e Salernitana, Matiasha parlato anche del suo futuro, che dovrà definire insieme allache ne detiene il cartellino."Sono con la testa sulle ultime cinque partite e non so cosa succederà", l'ammissione del classe 2003. "Il mio primo obiettivo è salvare il, è questo il sogno di tutto l’anno". La sensazione, al momento, è che se davvero dovesse ricevere un'offerta da 40 milioni di euro il club bianconero valuterebbe di sacrificare Soulè, per poi eventualmente reinvestire quanto incassato sul mercato.