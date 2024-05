Futuro Soulé, tornerà alla Juventus?

Soulé, il pensiero di Thiago Motta

Soulé, i numeri della stagione

39 presenze

11 gol

3 assist

partecipazione ai gol: 31%

La delusione è tanta pere per tutto il Frosinone che ha visto sfumare la salvezza negli ultimissimi minuti del campionato. Non è bastato il talento dell'argentino che ha provato a trascinare la squadra di Di Francesco anche negli ultimi 90 minuti colpendo una traversa, l'ennesima della sua stagione.così come quello diche oggi ha parlato.La scelta della Juventus di mandare in prestito Soulé ha portato benefici visto il rendimento del classe 2003 e soprattutto la centralità nella squadra di Di Francesco. Una stagione che ha fatto schizzare anche gli interessi per Matias e soprattutto la valutazione.Questo è il sintomo che il futuro di Soulé potrebbe essere lontano da Torino. Davanti ad un'offerta di questo tipo infatti, il club bianconero sarebbe favorevole alla cessione. Non perché la Juve non creda nel giocatore ma perché nella situazione attuale, con un mercato che richiederà tanti investimenti in più zone di campo, qualche sacrificio sarà necessario.L'ormai ex tecnico del Bologna ha espresso in passato tutta la sua stima per l'argentino che ricoprirebbe il ruolo di esterno destro con Thiago Motta. Una stima che comunque potrebbe non bastare per la permanenza in bianconero di Soulé.