Matias Soulé continua a brillare con il Frosinone ed è reduce dalla doppietta contro il Cagliari. Il talento argentino, in prestito dalla Juve, è destinato a tornare a Torino, ma quando? Secondo Tuttosport non è da escludere che possa ritornare alla Continassa già a gennaio, anche se al momento i due club non ne hanno ancora parlato.