Il giovane talento della Juve Matias Soulé si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di La Capital di Mar del Plata, svelando anche numerosi aneddoti della sua esperienza in bianconero. Questo un estratto sulla convocazione dell'Argentina:



NAZIONALE - "Mi ha chiamato il direttore sportivo dell'Under 23, Manna. Mi disse che, nonostante non ci fossero conferme, c'era la possibilità che sarei stato chiamato dall'Argentina. Inizialmente pensavo fosse l’Under 20, che aveva appena iniziato ad allenarsi. Anche lui era felice, ovviamente. Poi mi ha detto qualcosa come "con i grandi" e ho capito che era con la Nazionale maggiore".