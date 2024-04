Nell'intervista rilasciata a Espn, Matias Soulé ha parlato anche del no detto a Luciano Spalletti quando il ct gli ha proposto di vestire la maglia dell'Italia: "Spalletti è venuto qui al Frosinone. Prima il mio allenatore mi ha detto: 'Spalletti ti chiamerà. Vuole convocarti per la prossima convocazione per dirmi la stessa cosa. e lì, di persona, gli ho detto che lo avevo ringraziato. Mi ha detto 'pensaci, perché adesso c'è l'Europeo, ti terrò in considerazione. Ho anche un contratto fino a dopo il Mondiale 2026'. Ero un ragazzo e, parlando con lui di persona , non è stato facile. Poi ha detto qualcosa del tipo: "Mi congratulo con te perché mi hai detto di no in faccia". Era un po' sorpreso".