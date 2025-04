Soulè: 'Ho desiderato molto la Roma' poi il retroscena su Dybala

Lo ricorderete ai tempi della Juventus, quindi fino alla scorsa stagione, l'esterno argentino classe 2003 Matias. Oggi passato alla Roma, nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha parlato in un'intervista in collaborazione tra i canali ufficiali del club ed Idealista. Le sue parole:"L'accoglienza che ho ricevuto qui mi ha sorpreso tanto e non me l’aspettavo. Ho desiderato molto venire alla Roma"."Il rapporto con loro due è bellissimo. Ci conosciamo da prima che venissi alla Roma. Stiamo insieme molte ore qui a Trigoria e anche fuori dal campo condividiamo tanto tempo insieme".

"Beh, proprio perché abbiamo un ottimo rapporto, non potrei che dire Paulo. Ma anche vivere con Leo (Paredes ndr) non sarebbe male".