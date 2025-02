Soulé da urlo: goal strepitoso su punizione in Parma-Roma VIDEO

Getty Images

ha segnato il suo secondo goal in campionato con la maglia della. L'esterno offensivo argentino, che i giallorossi hanno prelevato in estate dalla Juventus, ha sbloccato il match del Tardini contro il. Il classe 2003, schierato con una maglia da titolare da Claudio Ranieri, si è incaricato dell'esecuzione del calcio di punizione al 32' e con il suo sinistro ha disegnato una traiettoria magistrale che ha aggirato la barriera prima di infilarsi sotto l'incrocio dei pali. Una rete di pregevolissima fattura.Per l'ex Juventus si tratta del ritorno al goal in Serie A dopo un digiuno di oltre tre mesi: l'ex Frosinone non andava a segno dallo scorso 3 novembre, quando segnò il suo primo goal in maglia giallorossa segnando al Verona.

Il goal di Soulé in Parma-Roma VIDEO