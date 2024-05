Un'ultima partita, un'ultima battaglia con il, ancora in lotta per salvarsi, e poi il ritorno alla Juventus. La stagione in prestito allo Stirpe è stata positiva per Matias, che porterà con sé l'esperienza maturata sotto la guida di Di Francesco e un bottino di 11 gol e 3 assist. L'idea della Juventus di mandarlo a giocare ha dato i suoi frutti, e a Torino tornerà un giocatore diverso, più maturo e pronto a fare un salto di qualità nella sua carriera. Al momento, non ci sono indicazioni chiare sul futuro del giovane talento, e nessuna possibilità è esclusa, nemmeno quella di una sua conferma in squadra.Cristiano, consapevole del valore di, sa di avere tra le mani un gioiello molto richiesto sul mercato. In caso di cessione, il giocatore potrebbe portare nelle casse della Juventus una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, soldi freschi da reinvestire per rinforzare la rosa. In Italia, sia il Napoli che la Roma hanno mostrato interesse per il talento argentino. La Roma, in particolare, potrebbe puntare su Soulé per sostituire Paulo Dybala, nel caso in cui non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League e fosse costretta a cedere il suo attuale fantasista. Soulé è considerato il profilo giusto, e l'operazione risulterebbe economicamente sostenibile, piacendo sia a De Rossi che alla dirigenza giallorossa.