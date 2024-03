Soulé, le parole sul futuro

ha parlato ai microfoni di 'Doble Amarilla Radio' su Dsports Radio."Non ho ancora offerte. Non so ancora cosa farò, è troppo presto", le dichiarazioni sul suo futuro. L'attaccante è in prestito al Frosinone ma a giugno tornerà alla Juventus, anche se non ci sono certezze che rimanga a Torino la prossima stagione."Ho avuto offerte dall'Arabia Saudita a gennaio, ma ora non ho nulla di concreto. Se mi date la possibilità di scegliere il campionato, scelgo l'Inghilterra, è uno dei migliori del mondo. Sarebbe un sogno essere lì. Mi piacerebbe anche avere una possibilità alla Juventus"."C'è sempre il sogno e la voglia di poter giocare in Argentina, è un altro calcio ma mi piacerebbe tornare a un'età che sia buona e possa giocare. Sono un tifoso dell'Independiente, mi piacerebbe giocare lì. È molto bello e il modo in cui vivi con i tifosi, non si vive così da nessuna parte"."Sta spaccando tutto, segna un gol ogni partita. Gioca in una squadra molto forte e sorprende sempre di più""Ho visto il sorteggio. Gli avversari sono sempre difficili anche chi non è di blasone. Sarebbe un sogno poter andare alle Olimpiadi e per farlo devo dare tutto con il club e dimostrare in allenamento che vuoi andare. E' una competizione importante: l'hanno vinta Messi, Di Maria e Aguero. Poterla giocare con Leo sarebbe un sogno. Gioca nella mia posizione, ma ovviamente lo lascerei giocare e con il 10 (ride n.d.r.). "Per poter giocare le Olimpiadi, che disputeranno a Parigi tra luglio e agosto, servirebbe per anche l'avallo del club di appartenenza: "Non ho ancora parlato con il club perché dovrei tornare alla Juventus e dovrei parlare con loro, ma non so ancora cosa farò. Devo parlarne con l'agente".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.