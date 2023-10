, che in pochissimo tempo si è preso Frosinone e i riflettori nazionali. Due gol (che senza tutti i pali presi sarebbero stati anche di più), un assist e tante giocate importanti. Proprio qui emerge un dato che lo colloca tra i top europei:. Insomma, mica male, anzi.- Numeri che senza dubbio hanno attirato grandi attenzioni, anche in quella Juventus che lo ha portato fino a qui e lo segue passo passo nella sua crescita, anche altrove. Proprio oggi sono arrivate le parole del ds del Frosinone Angelozzi che tanto lo ha voluto: "Se lavoriamo gratis per la Juve avendolo preso in prestito secco? Forse, ma o così o non lo prendi. Se non hai grandi risorse, servono idee". E poi svela anche: "Sapete cosa lo ha convinto? La vittoria sull'Atalanta. Ha tempestato su whatsapp Barrenechea dicendogli 'giocate bene, io domani vengo lì'". Convinto e convincente, lo stesso Soulé nei giorni scorsi ha raccontato: "È stata un'emozione incredibile. Ringrazio tutti i tifosi. Il coro l’ho sentito ed era bellissimo. Ho preso due pali e volevo fare gol. Ero contentissimo per la rete". E ancora: "Mi trovo molto bene. Prima di venire qua ho sentito il mister e il direttore. Anche contro la Roma abbiamo giocato un buon primo tempo loro poi hanno trovato due gol. Proviamo sempre a giocare e mi muovo sempre senza dare mai riferimenti. Sono davvero contento".Felicità al primo posto, con un obiettivo sempre chiaro: fare il massimo per emergere, per provare a raggiungere o avvicinare (nel caso di Leo Messi) il più possibile i suoi idoli di sempre. Sogna in grande Mati, ma sa anche che ha gli occhi della Juve (e non solo) puntati addosso. Per lui il piano è chiaro: incidere fuori, tornare alla base e restarci per scrivere una grande storia in bianconero. E anche la Juve sembra non avere dubbi: dopo un'estate in cui sarebbe potuto partire per fare cassa per 20 milioni di euro circa, ora lo aspetta un altro step. Rinnovo e fine dell'apprendistato al Frosinone, poi sarà tutta una storia da scrivere.