In estate la Juventus dovrà capire come gestire il futuro di Soulé ed Iling Junior. Come riporta Tuttosport infatti, i due giovani non sono ancora pronti per avere un ruolo primario nella Juve, a differenza ad esempio di quanto sia successo a Nicolò Fagioli quest'anno. Ci saranno riflessioni in merito, i club interessati per entrambi non mancano.