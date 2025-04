Getty Images

Soulè è un rimpianto per la Juve? Le parole di Ranieri

32 minuti fa



Matias Soulè è stato ceduto in estate dalla Juventus alla Roma. Il talento argentino classe 2003 si sta mettendo in mostra con i giallorossi e con il tecnico Claudio Ranieri. Proprio l'allenatore ha parlato del giocatore ai microfoni di Dazn. Le sue parole:



RANIERI SU SOULE- "Se parte dall’esterno, può prendere la Roma per le mani. E’ solo che non riuscivamo a servirlo come al solito. Nel secondo tempo è stato molto più ficcante. Ha colpi importanti e trova la porta: il futuro è suo, ha tutto per esplodere".