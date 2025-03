Soulé, è tutto cambiato. Cos'è successo nelle ultime 5 partite

Getty Images

Matias Soulé è finalmente riuscito a farsi notare anche contro la Roma. Grazie alla rinnovata fiducia di Ranieri, l'ex Frosinone ha brillato nelle ultime quattro partite di Serie A, collezionando due gol e un assist.L'inizio di stagione, segnato da tante panchine, alcune prestazioni sotto tono e una sola rete (contro il Verona nella 11ª giornata), sembra ormai un ricordo lontano. L'esterno argentino è infatti già pronto a partire titolare per la quinta volta consecutiva in campionato: contro il Cagliari, dovrebbe essere di nuovo lui a scendere in campo dal primo minuto.

Le sue performance, in particolare tra la 25ª e la 28ª giornata, sono state decisive, con un assist e due gol. L'ultimo, realizzato contro l'Empoli, è destinato a entrare nella storia della Roma, poiché nessun giocatore giallorosso aveva mai segnato così velocemente in campionato, dopo soli 22 secondi.