Il giovane talento della Juve Matias Soulé si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di La Capital di Mar del Plata, svelando anche numerosi aneddoti della sua esperienza in bianconero. Le sue parole su Dybala:



DYBALA - "Mi ha aiutato molto, lui è un genio in tutti i sensi, fuori e dentro al campo: è stato al mio fianco nei primi viaggi, nelle chiamate. Allo stesso modo anche Bentancur e Morata, che parlano spagnolo. Siamo stati insieme e mi hanno aiutato a integrarmi. Giochiamo alla Play Station, parliamo da amici...".