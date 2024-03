"Ho ricevuto delle offerte dall'Arabia Saudita a gennaio," raccontaa DSports. "Dopo la partita con il Cagliari, il mio agente mi ha comunicato tutto molto rapidamente, così come ha fatto il direttore sportivo della Juventus, ma fin dall'inizio ho capito che non c'era possibilità che accettassi. Al momento non ho nulla di concreto sul tavolo."Il talentuoso classe 2003 non nasconde i suoi obiettivi: "Se mi fosse data la possibilità di scegliere il campionato, opterei per l'Inghilterra, uno dei migliori al mondo. Sarebbe un sogno giocare lì. Mi piacerebbe anche avere un'opportunità con la Juventus."