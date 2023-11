Le parole di Matiasa Sportmediaset:- "Stiamo puntando in alto. Giochiamo ogni partita come se non ci fossero avversari, pratichiamo lo stesso gioco contro chiunque. Il mister ci dice che vuole giocare per vincere sempre, uscire dal basso palla a terra, questa è la nostra strada. Abbiamo un'idea e ciò ci fa mettere il mister. Siamo molto contenti, giovani e vogliamo giocare. Penso che questa sia la via giusta per portare più in alto possibile il Frosinone".