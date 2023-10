Così: "Dalla Next Gen alla Prima Squadra.Dalla Juventus all’esperienza, in prestito (insieme a Kaio Jorge) al Frosinone.Quasi 500 i minuti totalizzati da Enzo, che ha giocato 7 partite su 7 con la squadra frusinate, collezionando anche una serie di buone prestazioni, che lo hanno reso titolare, dopo il primo match in cui è entrato per pochi minuti, in tutte le altre partite di campionato.411 i minuti di Mati, che ha giocato 5 partite, nelle quali è rimasto in campo non meno di 64’ (contro l’Udinese) e per 3 volte per l’intera gara.Non solo: proprio la settimana scorsa, contro la Fiorentina, Mati è andato in gol (fondamentale, essendo il match terminato 1-1), mentre a metà settembre aveva messo a referto anche un assist".