Soulé, il messaggio al Frosinone

Soulé rimarrà alla Juve?

Matias Soulé saluta il Frosinone con un messaggio sui social: "Non è facile finire così, dopo tanto impegno e tanta voglia di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall’inizio.""Voglio ringraziare tutti i miei compagni e tutto lo staff che mi hanno dato fiducia e mi hanno trattato nel migliore dei modi fin dal primo giorno. soprattutto ai tifosi che hanno sempre creduto in noi ed erano presenti ovunque. È un peccato che tutto sia avvenuto ingiustamente. grazie mille di tutto e forza frosinone, mi mancheranno questi colori".Soulé adesso tornerà alla Juventus quindi ma la grande domanda è se ci resterà. Il club bianconero ha bisogno anche di cedere qualche giocatore e l'argentino è tra i principali candidati per essere sacrificato sul mercato. La valutazione che la Juve fa del giocatore è di circa 35-40 milioni di euro. Se arrivasse un'offerta di questo tipo, Soulé potrebbe partire.