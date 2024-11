I numeri di Soulé con la Roma

12 presenze

7 volte titolare

1 goal

0 assist

646 minuti giocati

Un pomeriggio senza sussulti per, schierato con una maglia da titolare daper la sfida tra la Roma e il Bologna. L'argentino non è riuscito a lasciare il segno nel corso del match giocato all'Olimpico, al punto che la sua partita si è chiusa dopo meno di un'ora. Il tecnico croato ha infatti tolto dal campo Soulé dopo 58 minuti anonimi per lasciare spazio a Tommaso Baldanzi.