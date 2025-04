Soulé: 'Da Allegri ho imparato tantissimo. Mi volevano Monaco e Atletico Madrid'

Getty Images

L'intervista di Soulé

"Penso soprattutto la fiducia in me stesso, che mi è stata data ogni giorno di più grazie soprattutto all’allenatore e a tutti i miei compagni. Penso sia questo: la fiducia e la testa", cosìspiega come ha segnato nel derby contro la Lazio. "So che ho avuto un inizio che non mi aspettavo, non lo volevo e non lo immaginavo in quel modo. Però come ho detto prima è tutta una questione mentale, per fortuna adesso le cose stanno andando un po’ meglio e sono contento di questo". Di seguito l'intervista di Soulé al Romanista."Ero al Vélez Sarsfield, ma non avevo ancora un contratto, e diverse squadre mi volevanoMa ho subito deciso di venire in Italia, neanche ci ho pensato su"."Allegri alla Roma? Noi sappiamo meno di voi (ride, ndr)poi sono andato al Frosinone per giocare di più, però sono stato un anno con lui. Il mister voleva che giocassimo molto stretti per non far passare la palla e andare poi. Credo che per lui l’aspetto fondamentale sia quello, poi ti lascia tanta libertà"."Sì, penso che i loro modi di giocare siano anche un po’ simili. Anche lui vuole che stiamo chiusi senza far passare la palla, per poi uscire senza rischiare in mezzo. Con me, appena arrivato, si vedeva che sapeva già che mi trovavo in difficoltà. Mi disse: “Ora che sai bene di essere in difficoltà, l’unica cosa che puoi fare è giocare semplice, che poi piano piano ti verranno anche delle cose migliori. Ora devi essere più concreto”."Io sono arrivato anche per Daniele De Rossi. Lui è andato via dopo solo quattro partite, e lì è stata dura, perché pensavo: “Mi ha portato Daniele, e ora che succederà?”. Ovviamente sono stato male, non ho pensato fosse stata una scelta sbagliata, ho capito che ci sono dei momenti più difficili in cui non si può mollare”."Quando ero alla Juventus e sapevo che sarei andato via, ho avuto una chiamata con lui e mi ha convinto subito, mostrando che voleva farmi giocare, e che nel gioco suo, che avevo già visto, mi sarei trovato bene"."Troppo importante, vive tanto e sente molto il legame con squadra e tifosi. Mi dice sempre di giocare tranquillo e di fare quello che so fare. Lo prendo sempre come esempio, come giocatore e come persona. Stiamo sempre insieme, beviamo sempre il mate: io, Leandro, Angel e Paulo".