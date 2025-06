Soulé cuore d'oro: ha comprato casa ai suoi genitori VIDEO

Getty Images

Soulé compra casa ai suoi genitori

Il bellissimo regalo di #Soulé ai genitori: non credevano che la casa fosse tutta loro

Bravo Mati #ASRoma pic.twitter.com/pofYDpStJ7 — Radio Romanista (@radio_romanista) June 3, 2025

. Il giovane fantasista della, ceduto un anno fa dalla Juventus , si è reso protagonista di un bellissimo gesto, acquistando una casa ai suoi genitori a cui ha sempre detto di essere molto legato. Il momento della "consegna" è stato ripreso in un video che è subito diventato virale, con l'emozione della mamma e del papà del giocatore che ha "contagiato" anche chiunque abbia avuto modo di vederlo (e non solo, dunque, i tifosi giallorossi).Dopo un inizio non semplicissimo, in questa stagione Soulé è riuscito a imporsi con la maglia della Roma trovando una buona continuità di rendimento, con 39 presenze complessive (per un totale di 2.224 minuti), 5 goal e altrettanti assist. Numeri che hanno indotto molti a chiedersi se si tratti di un rimpianto per la Juventus, che lo ha ceduto per circa 25 milioni di euro dopo averlo visto sbocciare nel proprio settore giovanile, fino alla Next Gen e all'approdo in Prima squadra. Intanto, l'argentino "brilla" anche fuori dal campo…