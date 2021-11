"Una grande notizia in casa bianconera!è stato convocato dall'Argentina in vista delle prossime qualificazioni ai Mondiali 2022. Complimenti, Mati!". Così lasi congratula con Matias Soulé, con un tweet pubblicato sull'account Youth della società bianconera. Un tweet che è stato poi ripreso anche dall'account principale della Juventus, che ha risposto con delle emoticon per complimentarsi con il giovanissimo dell'Under 23. Una serata speciale per Soulé, chiamato per la prima volta senza ancora aver esordito nella prima squadra della Juventus.