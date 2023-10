Questo turno di campionato sembra sorridere alla Juve, che non solo batte il Torino nel derby della Mole, ma, grazie al pareggio del Bologna contro l'Inter riesce a recuperare due punti in classifica ai nerazzurri, che ora distano solo due lunghezze. Altro segnale importante, dunque, che sottolinea come i bianconeri siano presenti nella lotta scudetto, ma bisognerà essere bravi a mantenere la costanza senza essere discontinui. Ma chi sta dando altri segnali è il baby talento del Frosinone, che da quando è approdato nel club ciociaroLa fiducia attribuitagli da Di Francesco ee ora dalle parti della Continassa iniziano ad interrogarsi seriamente su cosa fare con il giocatore.- Anche i numeri sembrano dargli ragione, dato che fino allo scorso anno aveva ottenuto 19 presenze in totale con la maglia della Juve, realizzando un solo gol. Numeri che sono stati già abbattutti dopo appena 8 turni, con due reti e un assist. Il più recente è quell, chè è servito al Frosinone per portare a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Gol arrivato al termine di un'azione devastante dell'argentino, che sicuramente non è passato inosservato dalle parti di Torino.- Prestazioni che stanno facendo riflettere molto i dirigenti bianconeri, che ora guardano già al futuro ipotizzando una posizione centrale di Soulè all'interno della squadra di Allegri, o chi per lui. E' chiaro che siamo ancora all'inizio e che dovrà dimostrare ancora molto prima di potersi riprendere ciò che gli spetta, nonostante lui abbia ribadito a più riprese che 'sogna di tornare alla Juve', ma l'avvio di stagione è stato sorprendente e le premesse che possasono tutte dalla sua parte.