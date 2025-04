Soulé condanna l'Inter e serve un assist al Napoli, la Roma sorpassa la Juve: il calendario per la corsa Champions

AFP via Getty Images

L'cade in casa contro lae rischia di perdere il primo posto in classifica, in attesa del match di questa sera delcontro il Torino. 0-1 il risultato finale della sfida di questo pomeriggio a San Siro, decisa da un goal dell'ex Juventus Matias Soulé al 22'. Una partita, quella disputata allo stadio Meazza, che può rivelarsi decisiva in questo finale di stagione, soprattutto se la squadra di Antonio Conte approfitterà del passo falso della diretta rivale per agguantare, magari in via definitiva, la vetta della graduatoria.La Roma, da parte sua, è ufficialmente in corsa per un posto in Champions League, tanto da aver momentaneamente scavalcato ladi un punto, in attesa della partita all'Allianz Stadium contro il Monza (fischio d'inizio alle 18.00): la squadra di Claudio Ranieri, in enorme difficoltà nei mesi scorsi, si è risollevata e ora punta a un traguardo molto importante, trascinata dai suoi uomini-simbolo tra cui appunto l'ex talento bianconero. E la corsa alla massima competizione europea si fa sempre più infuocata…

Classifica Serie A: la lotta per il 3° e il 4° posto

3° Atalanta 64 punti (33 partite giocate)

4° Bologna 60 punti (33 partite giocate)

5° Roma 60 punti (34 partite giocate)

6° Juventus 59 punti (33 partite giocate)

7° Lazio 59 punti (33 partite giocate)

8° Fiorentina 59 punti (34 partite giocate)

9° Milan 54 punti (34 partite giocate)

Volata Champions e Europa: i calendari a confronto

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli (2-0)

Inter-Roma (0-1)

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Udinese-Bologna

Venezia-Milan (0-2)

Bologna-Juventus

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Monza-Atalanta

Roma-Fiorentina

Atalanta-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Venezia-Fiorentina

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Roma-Milan