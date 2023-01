Colpisce, scala le gerarchie e incanta con la sua personalità in campo Matias. Sì, incanta, non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori tra cui Massimilianoche ora si gode il suo gioiellino. La scelta di Max di puntare sulla, di lasciare spazio ai giovani sta iniziando a regalare i frutti sperati, uno di questi è proprio Matias. Un avvio di gara, quello contro la, che ha lasciato subito tutti a bocca aperta: la sua giocata è diventata subito virale. Quel colpo di tacco per fare tunnel all'avversario e liberarsi della marcatura ha subito mostrato alcune delle sue qualità.Il tempo, proprio quello che serve e che. Insieme alla, la possibilità di commettere errori e l'opportunità di rimediare, gara dopo gara. Infatti, chiave nella crescita è il, la possibilità di rimanere dentro ad una gara. Al termine della gara contro l'Udinese infatti Allegri ha parlato così di Soulè: "È un. Può fare il trequarti, l'attaccante esterno per entrare in campo che gli si addice di più. Sono molto contento di lui e. Come dico sempre, ai giovani bisogna dar loro il tempo di crescere: tecnicamente e in esperienza, ma anche fisicamente".Per Matias l'interesse di molte squadre che avrebbero voluto assicurarselo in prestito fino al termine della stagione c'è stato. In questo momento però, Allegri sta facendo moltosui giovani cresciuti nel vivaio della Juventus. Soulè incanta, trascina, anche quando utilizzato come quinto di centrocampo, non esattamente il suo ruolo, c'è soltanto qualcosa da perfezionare.