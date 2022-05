"Passo dopo passo". Questo il messaggio social di Matias Soulé, dopo la vittoria della Juventus Under 23 contro la Pro Vercelli, che ha permesso ai giovani bianconeri di staccare il pass per la fase nazionale dei playoff di Serie C. Passo dopo passo, questa la mentalità della compagine guidata da Zauli, nel percorso che potrebbe portarla ad una clamorosa promozione in Serie B.