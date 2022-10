alla. Massimiliano Allegri alla fine sceglie come si fa in un puzzle: se manca un pezzo, si va a pescare quello più simile, naturalmente per caratteristiche. Ed è arrivato finalmente il momento di Matias, ormai da mesi in pianta stabile in prima squadra, lui che è stato promosso insieme ae Nicolò Fagioli.Dovrebbe esserci proprio Miretti dal primo minuto ad accompagnare Soulé, che resta la grande novità di giornata. Matias ha giocato nella scorsa stagione tra le fila dell'Under 23 (ora Next Gen) e arriva dalla cantera del Velez, da sempre molto attenta alla crescita di giovani talenti. Mancino, maturato nell'ombra di Dybala, ora col Fideo come punto di riferimento: lo sostituirà di fatto a Lecce, dove la Juventus ha solo un risultato disponibile. Il buon ingresso di Lisbona, nonostante il gol divorato, gli dà un'occasione d'oro.