Il contratto di Soulé è particolare, tecnicamente scadrà il 30 giugno 2024 pur essendo già prevista un'opzione per il prolungamento di altre due stagioni. Accordo comunque da rivedere, almeno secondo il suo agente Martin Guastadisegno: economicamente, progettualmente. Ora Soulé ha completato tutto il percorso per poter essere considerato anche un futuro un club trained player della Juve, la dirigenza bianconera crede in lui ma non ci sono i margini per considerarlo un titolare sul breve-medio periodo. Quindi bisogna parlarsi, anche piuttosto in fretta, perché senza una nuova intesa anche il nome di Soulé potrebbe tornare d'attualità sul mercato. E non solo pensando a un prestito. Lo riporta calciomercato.com.