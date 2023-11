A Frosinone, non c'è solo Matias Soulé che sta facendo bene. Anche Enzo Barrenechea è diventato presto un elemento importante della squadra di Di Francesco. Sicuramente meno appariscente del fantasista ma anche lui in grande crescita. La Juventus potrà osservarli con ancora più attenzione nel prossimo match che disputeranno contro il Milan. Il piano per il futuro è chiaro, rimarranno al Frosinone per l'intera stagione per poi tornare a Torino in estate, con l'idea di rimanere in rosa. Per Soulé sono già stati avviati i contatti per un rinnovo di contratto fino al 2028, riferisce Tuttosport.