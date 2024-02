Juventus, la strategia per Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge

Se già c'era molta curiosità per vedere Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge contro la Juventus nella partita di andata, ancora di più ce ne sarà domenica visto che i tre giocatori del Frosinone, in prestito dai bianconeri, torneranno all'Allianz Stadium e sarà quindi un'emozione ancora maggiore per loro. I primi due sicuramente giocheranno titolari, mentre Kaio Jorge è in ballottaggio con Cheddira. Ma quale futuro li attende oltre questa stagione?La strategia della Juventus di mandare in prestito al Frosinone i tre giovani sudamericani ha funzionato visto il rendimento e soprattutto lo spazio che sono riusciti a conquistarsi. A Torino, con solo il campionato e la Coppa Italia, avrebbero trovato pochissimo minutaggio e di conseguenza un rallentamento nel percorso di crescita. La fine della stagione però si avvicina e la dirigenza bianconera programma il futuro anche pensando a cosa fare con Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge. Tre situazioni differenti con prospettive diverse per la prossima stagione.