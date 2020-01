Matias Soulé ha ufficializzato oggi la sua firma con la Juventus. L'attaccante argentino giocherà un Under 17 il media TycSports conferma che i bianconeri hanno acquistato l'attaccante praticamente a costo zero. Come anticipato da Ilbianconero.com, Paratici ha anticipato il club di Soulé (il Velez) con cui il 16enne non aveva ancora firmato un contratto professionistico riuscendo a strapparlo praticamente a costo zero. L'unico incasso che il Velez farà nei prossimi anni è il premio di valorizzazione che di diritto spetta ad ogni club che forma i calciatori. Poco o niente per un calciatore che può diventare un crack.