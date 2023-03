Dopo la gara contro la Sampdoria Mathiasha parlato a JuventusTv. Le sue parole:"È davvero incredibile, aspettavo il primo gol in Serie A da quando sono alla Juve. Non sapevo cosa fare e come festeggiare, ho guardato la mia famiglia in tribuna. Ho tante cose in testa, è da bambino che sono un gol in Serie A, che giocando alla Play mi immagino di segnarlo. Non si può spiegare"."È per la mia famiglia che è sempre lì, che portano sempre la bandiera dell’Argentina"."Mi ha chiamato e sono andato ad abbracciarlo. Sono molto contento per lui, che sta giocando le partite con noi. Per me è come un fratello"."Sono migliorato tanto, ma ho ancora tanto margine. Soprattutto nell’aspetto fisico, difensivo, di come mettermi in linea nelle due fasi, in marcatura. Devo migliorare a calciare con la palla in movimento perché ho avuto già un po’ di occasioni. Ma miglioro ogni giorno"."È importante per la classifica. Come dice il mister abbiamo 53 punti. Adesso pensiamo alla Coppa e poi abbiamo l’Inter"."Non ci avrei creduto me l’avessero detto. Ma che sia di testa o di coscia, va bene lo stesso".