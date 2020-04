Ancora dubbi sulla ripresa della Serie A. Tutti sanno che bisogna fare un tentativo ma sul come c'è ancora confusione. "Ormai sappiamo che per minimizzare i pericoli è importante intervenire rapidamente con le terapie - dichiara a Il Corriere dello Sport il sottosegretario alla salute Sandra Zampa -. A me non sembra possibile mantenere mantenere un monitoraggio ferreo e quotidiano sui tanti giocatori di Serie A. Con quale materiale poi se i tamponi mancano anche ai medici? C'è lo stesso problema per le scuole, come fai a tenere i ragazzi e soprattutto i bambini distanziati tra loro? Mi rendo conto però che mentre gli istituti sono chiusi fino a settembre il calcio non può aspettare tanto".



SOLUZIONE - "Torno ad avanzare la mia proposta. Il comitato tecnico.scientifico resti al lavoro finché non trova una via d'uscita da queste problematiche. Del resto sta in conclave con un mucchio di questioni da esaminare, il tempo non gli manca