Intervenuto su Sky Sport 24, il sottosegretario al Ministero della Saluteha fatto il punto sulle restrizioni anti-Covid decise dal governo in queste ore, concentrandosi anche sugli stadi: "Siamo consapevoli che stiamo chiedendo un ulteriore sforzo, ma sono convinto che lo sport non professionistico debba essere sostenuto e aiutato, così come tutti gli sport che fanno della biglietteria l'introito principale. Quello dell'Italia è un percorso graduale, mentre in altre realtà europee gli stadi sono già chiusi. Molto dipenderà da quello che sarà l'andamento dei prossimi giorni. La riduzione di ieri credo ci permetta di affrontare le prossime settimane. Non vedo all'orizzonte ulteriori restrizioni", ha concluso.