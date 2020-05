Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, è stata ospite a Radio Capital, mostrandosi fiduciosa sulla ripartenza della Serie A: “Io penso che stiamo andando nella direzione della Germania, anche il Ministro dello Sport Spadafora l’ha detto. Casualmente mi sono trovata in mezzo a questo argomento, perché tutto è passato per il nostro Ministero, ci ho lavorato duramente e credo che i tifosi avranno presto notizie confortanti”.



QUANDO? – Presumibilmente, queste notizie che Zampa reputa confortanti dovranno arrivare il 28 maggio, quando Spadafora incontrerà i vertici delle Leghe e della Figc, incontro decisivo per il futuro del calcio professionistico italiano.