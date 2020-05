La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha commentato la possibilità di riprendere, dando anche qualche indicazione sulle modalità: "E' stata individuata una possibile via d'uscita tecnica. Si tratta - scrive Repubblica - di una 'bolla sterile' nella quale entrano giocatori e staff negativi, un grande ambiente sterile senza presenza di virus: e dovranno tutti restare in isolamento, come una grande famiglia. La bolla sterile tutelerà la loro salute, e quella di chi sta con loro, ma chiede un grande sacrificio, quello dell'isolamento assoluto, e un'assunzione di responsabilità da parte della Lega calcio. E' possibile così che dentro questo ambiente riprendano gli allenamenti di squadra. Spetterà al governo valutare gli altri aspetti del problema, che non è solo sportivo ma tocca un indotto occupazionale ed economico importante: tutti temi che dovranno essere messi sul tavolo".