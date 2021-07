In un clima in cui le società di Serie A continuano a sollecitare il Governo per avere il prima possibile gli stadi totalmente pieni, arrivano le dichiarazioni a Radio 24 di, Sottosegretario al Ministero della Salute: "Se il quadro lo permetterà potrà anche essere superiore al 25% assolutamente. Sostanzialmente abbiamo riaperto quasi tutto, a parte le discoteche. L'obiettivo di tutti è il ritorno alla normalità e nella normalità c'è anche il ritorno del pubblico al 100% negli stadi. Noi siamo convinti che lo scenario migliorerà, tra l'altro nei confronti della variante delta i dati e le evidenze scientifiche mettono in evidenza come di fronte a cittadini vaccinati la variante aggredisce molto meno e produce effetti contenuti. Dobbiamo essere ottimisti.Capisco la preoccupazione della società perché hanno passato pure loro un anno difficile, senza pubblico, quindi c'è bisogno di un ritorno alla normalità, ma tornare alla capienza del 100% è l'obiettivo di tutti, è chiaro che dobbiamo farlo con gradualità. Io ho semplicemente detto, stante il grado attuale, considerato che il campionato comincia il 22 agosto, considerato che il nostro obiettivo è quello di arrivare all'immunità di gregge a fine settembre, io ho detto che sicuramentePoi da lì inizierà un percorso di crescita di riapertura in gradualità".